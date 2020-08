alvoto - Sonia Viale (Lega): “Il 14 aprono le scuole e ci sono ancora troppi interrogativi. Il Governo è il grande assente”

“Il 14 settembre riapriranno le scuole ma ci sono ancora troppi interrogativi e il grande assente è il Governo nazionale”. A dichiararlo è il vicepresidente della Regione ed assessore alla sanità Sonia Viale, candidata al consiglio regionale nella lista della Lega, durante la nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. Nell’intervista Sonia Viale, dopo aver analizzato gli ultimi dati relativi al Covid-19 in Liguria, ha affrontato le problematiche ancora in atto per la riapertura delle scuole.

“Quello per cui non sappiamo ancora cosa fare, a causa della mancanza di linee guida da parte del Ministero, riguarda il trasporto degli studenti – ha detto – Si tratta di un ritardo e di una inadempienza inaccettabile da parte del Ministero. Oggi non c’è ancora un documento che ci dica come il Governo voglia impostare il problema. Non si conoscono le regole: se si debbano noleggiare più mezzi per consentire ai ragazzi di arrivare in tempo a scuola, oppure come occupare gli spazi e in che percentuale. Immaginiamo poi le esigenze logistiche di trasferta degli studenti che vivono nell’entroterra, dove i tempi di percorrenza variano da zona a zona”.

Nell’intervista si è anche parlato dei nuovi macchinari in arrivo all’ospedale San Martino. “Quando cinque anni fa mi sono insediata, ho trovato apparecchiature vetuste, con una particolare criticità al San Martino – ha spiegato Sonia Viale - Avevamo allora iniziato subito un percorso per avere un rinnovamento del parco tecnologico. Solo adesso riuscirò ad inaugurare alcune di queste nuove apparecchiature. Credo quindi che il tema delle procedure di gara, rispetto alla realizzazione non solo grandi opere ma anche dell’acquisto di apparecchiature, sia un tema reale e sia un problema del Paese da risolvere”.

