Camera di Commercio Riviere di Liguria: l'imperiese Enrico Lupi nominato nuovo presidente

L'imperiese Enrico Lupi è stato nominato nuovo presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria al posto del dimissionario Luciano Pasquale, diventato poi presidente della Fondazione De Mari.Lupi, ex vicepresidente vicario, a giugno era stato nominato come reggente fino al voto di quest'oggi dove con 25 voti dei consiglieri favorevoli su 27 diventa così fino a giugno 2021 il numero uno dell'ente che unisce la provincia di Savona, La Spezia e Imperia.

"Un dato positivo è che sono stato eletto alla prima chiamata, tutto ciò dimostra la consapevolezza per un'immagine dell'ente all'esterno di concretezza, solidità e impegno - esordisce così Lupi - Prendo come impegno di fare una fase di ascolto area per area, la fusione ha senso se ogni territorio esprime le sue peculiarità. Voglio che sia tracciato un percorso che sia mutuabile per le fasi successive".

"A giugno nel 2021 ci saranno nuove elezioni ma nel frattempo abbiamo il compito di avere un gran impegno per questo percorso nel quale bisognerà tracciare un'architettura condivisa, la macchina dovrà funzionare - prosegue il nuovo presidente della Camera di Commercio.

Un pensiero è andato all'ex presidente dal 2012 Luciano Pasquale e all'attuale situazione legata all'emergenza Coronavirus.

"Ho ottima stima dell'ex presidente, abbiamo iniziato il percorso insieme e lavorerò nella continuità, se riusciamo a migliorare però meglio ancora, ognuno ha il suo stile di governo" specifica Lupi - In merito al Covid per fortuna luglio e agosto nel settore della ristorazione e del turismo è andata molto bene, le incognite sono legate alla curva sanitaria e infatti c'è grandissima preoccupazione per settembre, ottobre e novembre".