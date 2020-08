Bordighera: la Banda di Borghetto San Nicolò chiude l'estate in musica ai Giardini Lowe (foto e video)

“La banda ieri, oggi, domani. Musica e tradizioni" chiude il ciclo musicale di questa estate ai “Giardini Lowe” di Bordighera. Un concerto dedicato alla musica bandistica nel tempo, raccontato attraverso il Maestro Anghinoni che ha saputo dare con la musica tocchi moderni e nostalgici che hanno colpito il cuore dei presenti. Grande emozione quando con le trombe è stato eseguito il tema di 'Cinema paradiso' per l’omaggio a Ennio Morricone.



In questo ultimo concerto estivo la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera, ha messo a confronto le tradizioni e i nuovi orizzonti. Una riflessione su come sia cambiato il ruolo delle bande musicali nel tempo e una dimostrazione che ancora oggi i complessi bandistici abbiano ancora molto da dire.



I brani interpretati e diretti dal Maestro Luca Anghinoni sono stati: La Morisque, That’s amore, Alle stelle, Tiralogni, Nuovo cinema paradiso, Sweet Carolina, Canzone a Bordighera, Star Wars, Note d’Amare, Canone del mare, La Vita e bella.

Le foto e il video sono stati realizzati dal nostro Eugenio Conte