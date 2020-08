Sabato dalle ore 19 ultima serata di sport sul Resentello con 'Ventimiglia Viva'

Dopo il successo delle prime 4 serate, i ragazzi di Ventimiglia Viva organizzano per sabato prossimo, 29 agosto, a partire dalle ore 19 per la 5° ed ultima serata del '2020miglia Summer Sports' sul Resentello e sul Lungomare Oberdan.



piegano gli organizzatori: "Grazie alla collaborazione delle tante associazioni sportive cittadine, sarà possibile provare gratuitamente diverse discipline per tutte le età e tutti i gusti. L'evento sarà a ritmo di musica e nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza sanitaria anti Covid-19. Ecco il programma della serata:

Ore 19.00

- Yoga by Scuola Yoga Pramiti

Ore 20.30

- BMX by Rebel Crew

- 360 flip Skate event

- Boxe & Kickboxing con il Moschitta Team

- Tabata circuit, Pilates, Yoga, Ashtanga Yoga con la palestra Personal Trainer

L’associazione comunica inoltre che, in seguito alle nuove disposizioni relative alla sospensione delle attività del ballo, la serata programmata per il 26 Agosto è stata annullata. Speriamo il prossimo anno di poter riproporre, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, lo storico Festino Patronale di San Secondo con cibo, musica, spettacoli e fuochi d'artificio!".