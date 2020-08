Incidente tra Vernante e Limone Piemonte, scontro tra auto e moto: c'è una vittima

Incidente poco fa sulla E74 in Valle Vermenagna. Da segnalare uno scontro tra auto e moto nella prima serata di oggi, domenica 23 agosto, intorno alle ore 19. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza dei veicoli. Lo scontro è avvenuto in direzione Limone Piemonte subito dopo l'abitato di Vernante.

Ad intervenire per i primi soccorsi l'equipe medico sanitario del 118.

AGGIORNAMENTO 19,58: La statale 20 "Del Colle di Tenda e di Valle Roja" è provvisoriamente chiusa al traffico, al km 96,870 - in entrambe le direzioni.



Sulle cause del sinistro sono ancora in corso accertamenti. Nell'incidente il motociclista ha perso la vita.

AGGIORNAMENTO 21,30: La strada provinciale 20 Colle di Tenda è ritornata percorribile poco dopo le ore 21. Al momento non sono ancora disponibili le generalità della persona coinvolta nell'incidente, deceduta. Stando alle prime informazioni in nostro possesso si tratterebbe di un uomo di mezz'età.