Sanremo: Varnero (Federalberghi) conferma un agosto positivo per il turismo “Non da record ma se pensiamo a due mesi fa...”

“Agosto non da record ma che sta regalando soddisfazioni agli albergatori di Sanremo”: sono le parole del presidente provinciale di Federalberghi, Igor Varnero, che commenta in questo modo il mese clou dell’estate 2020, una stagione sicuramente diversa dal solito per le note vicende, ma che si sta ‘aggiustando’ dopo un giugno prevedibilmente disastroso e un luglio altalenante.

“Almeno fino al 20 agosto siamo praticamente da ‘tutto esaurito’, ma confidiamo anche per la fine del mese, visto che le prenotazioni sono praticamente tutte da ‘last minute’. Di camere libere ce ne sono poche e anche la tariffa media di agosto è buona. A luglio abbiamo lasciato sul campo la metà del fatturato mentre in agosto siamo sui livelli dello scorso anno, forse con un lieve calo del 10%”.

I fatturati degli alberghi si giocheranno molto sull’ultima settimana di agosto e la prima di settembre, quando le famiglie che non hanno potuto viaggiare a giugno e luglio, abbiano voglia di muoversi in quel periodo. “I prezzi saranno più bassi – prosegue Varnero – ma la speranza è quella di avere una clientela diversa da quella di agosto. I conti li faremo alla fine ma, pensando a due mesi fa quando gli alberghi erano tutti chiusi, oggi siamo moderatamente ottimisti. Abbiamo aperto tutti (tranne il Miramare, ndr) con grande fede visto che prenotazioni non ce ne erano, ma oggi siamo ripagati anche con clientela straniera. E questo è un buon segno. Ci sono sensazioni positive ed ora speriamo che non si verifichi la seconda ondata del Covid e che rimanga la libera circolazione almeno in Europa”.

Gli albergatori matuziani sottolineano anche il rispetto delle regole nelle strutture, al contrario di quanto accade tra movida, feste e festicciole varie: “Parlando con i colleghi e guardando anche la mia struttura – ci ha detto Varnero – tutti a Sanremo stanno rispettando alla lettera le disposizioni. Chiediamo ai clienti di tenere la mascherina e, anche nelle sale ristorante con pranzi, cene e colazioni, lavoriamo per essere sempre in regola. Senza dimenticare le continue sanificazioni di stanze comuni e camere. Non è facile anche perché i costi per rispettare le norme ci sono e non li vogliamo scaricare sui clienti”.

Varnero ha anche analizzato le differenze tra la riviera di Ponente e la Costa Azzurra: “Mi sono fatto un giro in Francia – ci ha detto – e sono rimasto sorpreso nel vedere tanti luoghi vuoti, come ad esempio Montecarlo dove ho visto il porto senza yacht e con tavoli di bar e ristoranti semi vuoti. Noi, con un pizzico di fortuna e pur con tutte le disgrazie della Liguria, stiamo lavorando bene. Se si risolvessero i problemi di viabilità la situazione migliorerebbe ancora”.

E poi la ‘Milano-Sanremo’ dell’8 agosto: “Ci auguriamo che lo ‘spot’ andato in onda sabato scorso in tutto il Mondo abbia un ritorno a breve e anche nel medio-lungo periodo. La corsa andava fatta. Certo se si fosse disputata a settembre-ottobre era meglio, ma siamo contenti del fatto che tutte le città sono piene e si lavora. Sulle polemiche dico solo che Sanremo è la città che ha raccolto le firme per dire no alla pedonalizzazione di via Matteotti e che si lamentava del rally”.

Per chiudere uno sguardo anche al domani: “Ora l’economia sta girando ma il futuro delle imprese legate al turismo – termina Varnero – si gioca a settembre e ottobre, per capire come si evolverà la stagione autunnale. Bisognerà investire in promozione e ci auguriamo che il Governo si accorga che, oltre alle città d’arte e ai centri storici, esistono anche altre città turistiche. La difficoltà è di tutti e bisognerà tenere in piedi l’economia. Aver fatto bene agosto non significa aver salvato il comparto”.