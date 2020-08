Sanremo, estate e raccolta differenziata: promossi stabilimenti balneari e ristoranti, bocciate le seconde case. Artusi: “Alcuni non hanno il minimo rispetto dell’ambiente”

L’estate è sempre il periodo più complesso per la raccolta rifiuti e, nello specifico, per le percentuali di differenziata. La bella stagione 2020 non fa eccezione e la nota dolente sono ancora una volta le seconde case. Chi ha casa per le vacanze a Sanremo proprio non vuole uniformarsi alle regole per il conferimento e diventa così principale responsabile degli abbandoni su strada che creano poi situazioni non certo accettabili per una località turistica.

Proprio per rimediare alla maleducazione e all’inciviltà di alcuni, Amaie Energia ha messo in piedi un servizio dedicato agli abbandoni. Da un lato si rischia così di legittimare il comportamento scorretto di alcuni, ma dall’altro almeno si evitano depositi improvvisati di rifiuti in strada.

Le buone notizie, invece, arrivano dalle attività commerciali. “Stiamo andando molto bene sulle spiagge, sono tutti disciplinatissimi e anche la nuova isola ecologica del lungomare Vittorio Emanuele funziona bene - dichiara ai nostri microfoni Lucia Artusi, assessore all’Ambiente del Comune di Sanremo - buono anche il comportamento dei ristoranti, ma il problema restano le seconde case con alcune persone che non hanno il minimo rispetto delle regole e dell’ambiente”.

“Troviamo molti sacchetti in giro e per questo abbiamo aumentato i servizi contro gli abbandoni, siamo stati costretti per evitare brutte situazioni - prosegue l’assessore Artusi - abbiamo in servizio anche una squadra in più per il diserbo, cerchiamo di mantenere la città pulita e ordinata anche se ci sono delle criticità”.

Si lavora molto anche sul piano delle sanzioni. Amaie Energia con i propri ispettori ambientali ha emesso diversi verbali, così come il comando di Polizia Municipale.