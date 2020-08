Pigna, salvato dai vigili del fuoco un cane caduto tra gli scogli del fiume

Intervento in piena notte dei vigili del fuoco che hanno salvato un cane a Pigna. L'animare era caduto tra gli scogli del fiume. L'episodio è avvenuto intorno alle due del mattino. I vigili del fuoco hanno posizionato una lunga scala che ha permesso all'animale di risalire in autonomia ed essere riconsegnato ai proprietari.

Ad Imperia invece, sempre questa notte, i vigili del fuoco sono stati avvisati che un cane si trovava sul terrazzo di un'abitazione in via XX settembre a Porto Maurizio. L'animale non era in condizioni di salute preoccupati, ma è stato comunque rifocillato. I proprietari non sono stati rintracciati ed è per questo che adesso saranno le forze dell'ordine a comprendere meglio quanto è avvenuto ossia se l'animale è stato lasciato lì senza alcuno scrupolo oppure se per cause accidentali sia rimasto intrappolato sul terrazzo.