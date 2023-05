La Bandiera Verde sventola su tre scuole di Taggia: la grande festa per la cerimonia di consegna (Foto e video)

Questa mattina tre scuole di Taggia hanno ricevuto la 'Bandiera Verde'. La FEE (Foundation for Environmental Education, lo stesso ente che si occupa della Bandiera Blu ndr) ha riconosciuto il valore dei tre progetti che hanno accompagnato la candidatura: della Scuola Primaria Pastonchi con il progetto “Differenziare fa guadagnare”, della Scuola Primaria Soleri con il progetto “Nutriamo e non sprechiamo”, della Scuola Primaria Mazzini progetto “Vivere e Pensare Green”.

Alla cerimonia di consegna, erano presenti le rappresentanti della Fee, Albina Savastano e Martina Dri, mentre per il Comune di Taggia hanno partecipato gli assessori Manuel Fichera, Daniele Festa e Barbara Dumarte e le dirigenti scolastiche, Anna Maria Fogliarini per l'Istituto Comprensivo Taggia e Paola Baroni per l'Istituto Comprensivo Arma. Intorno a loro i bambini delle tre scuole che insieme alle insegnanti referenti sono i protagonisti della bandiera verde.

La consegna delle bandiere è stata preceduta dalla presentazione di alcuni elaborati prodotti dalle classi partecipanti, insieme a numerose canzoni e balli per esprimere i messaggi legati all'educazione ambientale. Come avviene ormai dal 2018 la cerimonia di consegna rappresenta un grande momento di festa per i bambini e di riflesso per le famiglie della comunità.



Taggia e le sue scuole, sono state tra le prime ad aderire ai progetti Eco Schools finalizzati all'ottenimento della bandiera verde. Un cammino che negli anni ha coinvolto sempre più plessi della provincia di Imperia.