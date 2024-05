Picchiata dal marito e lasciata senza documenti in Egitto, a ‘Chi l’ha visto?’ l’appello di una 25enne di Ceriana: “Aiutatemi a tornare a casa”

Una storia complicata, iniziata a Ceriana, sulle alture di Sanremo, e finita in Egitto. Alla trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’ condotta da Federica Sciarelli è andato in onda il disperato appello di Nessie Guerra, 25enne ponentina, in Egitto insieme al marito e alla figlia.



Una vicenda di violenze e di reciproche accuse, culminata con la donna sbattuta fuori di casa insieme alla figlia, ma senza documenti. Quindi, di fatto, impossibilitata a tornare a casa. L’uomo, tra l’altro, l’ha anche denunciata di presunta prostituzione, motivo per il quale Nessie è finita anche in carcere in Egitto.

Ora Nessie Guerra chiede aiuto tramite la trasmissione di Rai3 alle autorità e al consolato italiano in Egitto per tornare a casa senza lasciare la figlia in terra straniera.

Durante la trasmissione Tamer, marito di Nessie e padre della bambina, ha inviato una lunga lettera alla redazione di ‘Chi l’ha visto?’ accusando la donna di aver “commesso turpitudini e infamità” rivolgendo insulti anche al console italiano in Egitto.