Mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco di Sanremo, con l’ausilio dell’elicottero ‘Drago’, decollato da Genova. Un pastore di Verezzo, frazione di Sanremo, ha infatti chiesto aiuto per una mucca che era caduta da un muro ed era rimasta ferita.

I pompieri matuziani sono intervenuti dapprima tagliando alcuni alberi per raggiungere l’animale e, quindi, lo hanno imbracato e per tirarlo su con l’elicottero visto il suo imponente peso. In tarda mattinata è terminato l’intervento.