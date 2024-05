Doveva essere ospite ieri ai 'Martedì Letterari' ma all'ultimo ha declinato: Mario Mori indagato a Firenze

Doveva essere ospite ieri, ai ‘Martedì Letterari’ del Casinò di Sanremo ma, all’ultimo ha dato forfait ufficialmente per una indisposizione.

Invece, nel tardo pomeriggio di ieri è giunta dalle agenzie nazionali, la notizia che il generale Mario Mori è stato indagato a Firenze per le stragi del 1993, con un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità di indagato per i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico.

Mori è stato convocato dalla Procura del capoluogo toscano domani, ma ha chiesto il rinvio. Le accuse nei suoi confronti risiederebbero nel fatto che, pur essendo a conoscenza degli imminenti attentati, non avrebbe fatto nulla per impedirli.