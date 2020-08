Sanremo: i grandi brand di via Matteotti a rischio? L'analisi di un'ex amministratore delegato di grandi gruppi internazionali

“Egregio Direttore buongiorno,

Mi chiamo Dario Pistone e mi sono trasferito quest’anno da Milano a Sanremo, prendendomi una pausa dalla mia attività lavorativa.

Attività che è consistita negli ultimi 10 anni nella gestione di negozi, come Amministratore Delegato di grandi gruppi internazionali. Diciamo che mediamente ho gestito con i miei collaboratori fino a 750 negozi, quindi un minimo di esperienza forse nell’ambito retail c’è.

Ritengo questa premessa doverosa per spiegarle la ragione di questa mia missiva. Amo questa città e sono convinto che ha ancora del potenziale inespresso, soprattutto nei confronti di una certa clientela straniera.

Il biglietto da visita è sicuramente Via Matteotti ma… ed arrivo al punto… ho visto che sta aprendo di tutto. Quando dico di tutto mi riferisco a Brand il cui posizionamento andrebbe ‘consigliato’ in altre vie, non certo nella via principale della città. Vede, è come l’inizio di una fine annunciata, apre un marchio, vicino a lui brand di un certo livello non apriranno mai e quindi ne aprono sempre della stessa fascia e così via, in un attimo la via si è impoverita, il cliente di un certo tipo inconsapevolmente si allontana prima dalla via e poi dalla città stessa. Si fidi, sono situazioni che conosco e che vanno evitate in modo assoluto. Così come il permettere di fare certe vetrine inguardabili, tutto disturba quel fil rouge di eleganza che deve - e ripeto deve - contraddistinguere la via principale della città.

Spero che l’amministrazione legga questa mia e agisca di conseguenza. Se ci dovesse essere poi bisogno di supporto io sono a disposizione, a titolo gratuito.

Dario Pistone”.