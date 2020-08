Ultima serata del Carro della musica a Riva Ligure con il gruppo 'Ebb Tide'

Partirà questa sera intorno alle ore 21, sul lungo mare di Riva Ligure, l'ultimo viaggio estivo del Carro della Musica originale iniziativa ideata dall'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza. Ad esibirsi sul palco itinerante trainato da un trattore ci sarà il gruppo 'Ebb Tide' con un bellissimo concerto revival anni 70/80.



"La grande sfida di questa strana estate - commenta l'assessore Benza - è stata quella di realizzare concerti live, eventi problematici con le attuali linee guida anti covid ed ai quali molti comuni hanno rinunciato, la nostra idea è stata quella di prendere spunto dalla manifestazione dei carri fioriti riadattando il nostro carro a palco itinerante. Le varie band che si sono esibite quest'estate sono state trasportate direttamente di fronte ai bar ed ai ristoranti del lungo mare in modo tale da rendere ogni dehor una piccola platea ed evitando i facili assembramenti di una classica area manifestazioni. Il pubblico in queste serate è rimasto seduto comodamente ai propri tavoli e siamo stati noi a portare lo show da loro. Desidero ringraziare la Cmac di Taggia per la fornitura del trattore, l'azienda agricola Regina per l'ausilio generale, la Protezione Civile per il servizio di sicurezza e tutti coloro che hanno contribuito a rendere magica e divertente questa originale iniziativa".