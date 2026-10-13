“Prevenire è prendersi cura di sé”: a Sanremo un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno

FIDAPA BPW Italy – Sezione di Sanremo, Rotary Club Sanremo Hanbury ed Emeis – Residenza Julia organizzano “Prevenire è prendersi cura di sé”, incontro aperto al pubblico dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute, in programma martedì 20 ottobre 2026 alle ore 17.00 presso Residenza Julia, in via Giovanni Borea 34 a Sanremo.

L’iniziativa si inserisce nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce, dei controlli periodici e, più in generale, di una cultura della prevenzione intesa come parte fondamentale della cura di sé.

A confrontarsi con il pubblico saranno professionisti provenienti da diversi ambiti della medicina e della salute: il dott. Paolo Meloni, direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia – ASL 1; il dott. Giovanni Cenderello, direttore della Struttura Complessa Malattie Infettive di Sanremo – ASL 1; il dott. Paolo Oggero, medico radiologo diagnostico; la dott.ssa Roberta Crespi, psicologa il dott. Giacomo Balestra, medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva. il Dott. Andrea Cuccaro, Chirurgo generale U.O.C. Chirurgia Senologica Policlinico Sant'Orsola IRCCS Bologna.

Attraverso competenze diverse e complementari, i relatori affronteranno il tema della prevenzione da più punti di vista, offrendo informazioni e indicazioni utili per comprendere quanto sia importante prendersi cura della propria salute prima che insorga un problema.

Diagnosi precoce, controlli, corretti stili di vita, informazione e attenzione al benessere psicologico sono infatti aspetti di un unico percorso: quello di una maggiore consapevolezza nei confronti della propria salute e del proprio corpo.

A moderare l’incontro sarà Federica Cozza, direttrice di Residenza Julia.

L’appuntamento vuole essere soprattutto un’occasione di informazione e confronto diretto tra professionisti e cittadini, nella convinzione che diffondere la cultura della prevenzione significhi offrire alle persone strumenti concreti per compiere scelte più consapevoli e responsabili per la propria salute.

L’incontro è aperto al pubblico e la partecipazione è libera. Al termine sarà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo. In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, è previsto il dress code rosa