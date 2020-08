Vallecrosia: bimba di due anni rimane chiusa in casa da sola, intervento dei Vigili del Fuoco in via San Rocco

Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio in via San Rocco a Vallecrosia per una bambina di due anni rimasta chiusa in casa da sola. Il personale del distaccamento di Ventimiglia è intervenuto per aprire la porta e fare in modo che la mamma, comprensibilmente preoccupata, potesse ricongiungersi con la piccola.

Per fortuna la bimba sta bene, solo un grande spavento per lei e per i genitori.