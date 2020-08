Nuovo malfunzionamento per il numero verde e per l'indirizzo mail di Amaie Energia.

In attesa del ripristino del servizio gli utenti possono contattare il 3371413084 al quale rispondono gli operatori aziendali. Sul numero non è al momento disponibile la comunicazione tramite Whatsapp.



“I tecnici stanno lavorando per risolvere il problema, ci scusiamo per il disagio e comunicheremo appena possibile il ripristino del servizio di Numero Verde e di posta elettronica” dichiarano da Amaie Energia.