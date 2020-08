Sanremo: prorogato fino al 31 ottobre l'affitto dei moduli 'Pascoli' sul lungomare del Sud Est

Sono ancora poche le certezze in merito all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, ma intanto il Comune di Sanremo sta lavorando per preparare gli edifici al ritorno degli alunni tra i banchi.

Mentre prosegue l'intervento per il recupero dell'edificio della 'Pascoli' in corso Cavallotti, Palazzo Bellevue ha prorogato di quattro mesi l'affitto dei moduli installati sulla passeggiata del Sud Est quando la scuola era stata dichiarata inagibile per i noti problemi strutturali.

Il nuovo contratto con la ditta 'Algeco' prevede la concessione dei moduli dal 1° luglio fino al 31 di ottobre, in attesa di conoscere quale sarà il destino della 'casa' originaria della 'Pascoli'. L'importo per il prolungamento dell'affitto ammonta a 18.962,46 euro.

Ricordiamo che l'iniziale investimento per l'installazione e la costruzione dei moduli era stato finanziato grazie alla generosa donazione della filantropa di origini russe Elena Sivoldaeva per un importo di quasi 500 mila euro.