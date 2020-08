Badalucco: da domani scatta l'ordinanza di divieto di sosta su via Premartin, primo atto per la realizzazione del nuovo posteggio

La prima, quella attiva da domani, prevede lo spostamento della terra di risulta dalla zona delle somme urgenze (per permettere il proseguo dei lavori) e dal parcheggio vicino a Ca Mea, alle porte del paese. Questa terra verrà stoccata in quello che diventerà il nuovo posteggio su regione Premartin. L'ordinanza firmata da Orengo prevede l'istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli, in via Premartin, nell'area delimitata dalla segnaletica, per permettere il transito dei mezzi pesanti che porteranno la terra.