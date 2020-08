Sanremo: a 'La Ciotola' la presentazione del libro “Oltre il sogno...il vento” di Luca Barozzi

Nuovo appuntamento letterario all'osteria 'La Ciotola' di Sanremo.

Lorenza Cassini nel proprio spazio culturale ospiterà la presentazione del primo libro di Luca Barozzi intitolato "Oltre il sogno...il vento". Appuntamento venerdì alle 18.30 in via Santo Stefano 4, all'ingresso della Pigna.

Luca Barozzi è un giovane scrittore emergente della provincia di Imperia. La scrittura non è soltanto la sua passione, bensì una forma di terapia: dall'età di 13 anni è affetto da una malattia degenerativa agli occhi, che lo ha condotto alla totale cecità a 35 anni. Oggi ne ha 42 e affronta la vita con una grinta e un ottimismo esemplari.

La vicenda, una struggente storia d'amore, è autobiografica e si sviluppa tra Imperia e Gorizia in un breve arco di tempo. In realtà, è vissuta paradossalmente in un luogo altro dal regolare scorrere della quotidianità e rappresenta uno spaccato di eternità, suggellato dal linguaggio aulico scelto dall'autore, che nel romanzo prende il nome di Alessandro.

Luca Barozzi dialogherà con i giornalisti Andrea Di Blasio e Anna Maria Castellana. Al termine ci sarà la possibilità di porre delle domande da parte del pubblico e il firmacopie.

Nel rispetto delle norme di sicurezza, all'incontro si potrà partecipare su prenotazione, telefonando al numero 0184/507609 o al 338/4477160.