Imperia, diciottenne scomparsa dal 10 agosto, l'appello su Facebook per ritrovarla

Appello per la scomparsa di Ruxandra Alexandru, 18enne scomparsa dallo scorso 10 agosto. Familiari e amici non ne hanno più notizie e il suo telefono risulta staccato.



L'ultima volta è stata vista in piazza Calvi a Imperia. Indossava vestiti larghi di colore blu. Rispetto alla foto, ora ha le punte dei capelli verdi.



"Chiunque l'abbia vista per favore chiami i carabinieri o mandi un direct", si legge nell'appello pubblicato su Facebook.