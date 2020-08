Sanremo: torna domani e domenica 'Saldi di gioia', affari di Ferragosto per commercianti e clienti (Video)

Per la 15a edizione consecutiva Sanremo propone un Ferragosto all'insegna dello shopping e della convenienza con i ‘Saldi di Gioia’, che si svolgeranno nel centro cittadino domani e domenica.

L'evento, organizzato dal Comune di Sanremo e da Confcommercio prevede, in entrambe le giornate, negozi aperti dalle 9 alle 22 (quelli aderenti all'iniziativa), con gli operatori commerciali esporranno la merce all'esterno dei propri esercizi. La manifestazione coinvolgerà: via Matteotti, corso Mombello (parte alta, lato ponente), via Palazzo, via Cavour, via Carli, via Corradi e parte di piazza Eroi Sanremesi.

Nell’ambito dei controlli anti Covid-19, il percorso sarà monitorato da 6 Steward. “Questo momento così complicato per il nostro commercio - commenta il consigliere comunale Giuseppe Farldi - il Comune di Sanremo è voluto diventare parte attiva della manifestazione, così da essere ancora più vicino ai commercianti. Sostenere questo evento rivolto allo shopping, elemento importante e caratterizzante del nostro turismo, significa aiutare proprio il nostro tessuto commerciale”.

“Esercizi storici e legati alla storia del commercio cittadino - commenta il presidente di Confcommercio Andrea Di Baldassarre - saranno a disposizione di cittadini e turisti con la consueta professionalità, per garantire un servizio che solo chi gestisce ogni giorno un'attività sul territorio può fornire. Insieme agli acquisti in sicurezza, anche consigli, cortesia, attenzione e convenienza. Un grazie particolare agli enti pubblici e agli sponsor che hanno garantito la realizzazione dell'evento. Importante è stato il lavoro e la vicinanza degli uffici comunali e dell'Amministrazione”.

“E’ una vera boccata d’ossigeno - ha commentato per Federmoda, Antonio Fontanelli - quella dei saldi e quella di domani e domenica. Nonostante il lavoro fatto dall’Amministrazione con le pubblicità fatte in Italia e in Europa, abbiamo ancora molte rimanenze da vendere e, quindi, i ‘Saldi di gioia’ arrivano a proposito”.