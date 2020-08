Casellante aggredito nel savonese: interviene la Filt Cgil di Imperia "Inammissibile quanto accaduto"

Interviene anche la segreteria provinciale della Filt Cgil di Imperia per esprimere totale solidarietà al dipendente di Autofiori in servizio al casello di Orco Feglino, vittima di un'aggressione sconsiderata mercoledì sera.

“E’ inammissibile quanto accaduto – sottolinea il sindacato - poiché l'esattore è stato accusato di non disciplinare il traffico di mezzi pesanti in uscita dal casello. In quella stazione esiste il divieto di uscita per gli autotreni ma con frequenza pressoché giornaliera, alcuni tir, per la maggioranza stranieri, sbagliano ed escono malgrado il divieto, transitando dal casello provocando non pochi problemi di viabilità e sicurezza sulla provinciale che collega Feglino a Finale Ligure”.

“La responsabilità non può essere in nessun modo imputabile al lavoratore addetto all'esazione. Inoltre, nei mesi post ‘lock down’ abbiamo riscontrato un aumento di alterchi da parte di utenti esasperati probabilmente per motivi che sono di dominio comune e ampiamente analizzati dall'opinione pubblica, ma un doveroso ringraziamento va a tutto il personale operante sull'asse autostradale e ai caselli di Autofiori che con dedizione e professionalità svolgono il servizio in maniera encomiabile”.

“Auspichiamo – termina il sindacato - che in futuro la nostra società mediante idonee misure condivise con le parti sindacali e gli organi competenti possa migliorare sicurezza e incolumità di tutti i dipendenti”.