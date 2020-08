Sanremo: domani una serata diversa dal solito, il Covid ha cancellato i fuochi ma ci sarà lo spettacolo di fronte al Casinò

Ferragosto da tutto esaurito a Sanremo e in tutta la provincia di Imperia, per un’estate sicuramente diversa per il turismo, con poche e contingentate manifestazioni, per l’emergenza Coronavirus.

Nella città dei fiori sono circa 120mila le persone presenti e basta muoversi tra centro e spiagge per capirlo, con bar e ristoranti dove è spesso difficile trovare un tavolo, in particolare nei fine settimana. Con il contingentamento degli appuntamenti l’Amministrazione comunale matuziana si è vista costretta, già due mesi fa, a rinunciare al classico spettacolo pirotecnico del 14 agosto ed anche l’investitura dei Consoli del Mare è stata rinviata al 2021 (prevista una cerimonia sabato mattina in piazzale Vesco e la successiva Messa alla Madonna della Costa).

Per quanto riguarda i fuochi ribadiamo la loro assenza quest’anno, visto che molti tra residenti e turisti continuano a chiederci se si faranno o meno. Sarà una sera del 14 agosto diversa dal solito ma, ne siamo certi, sarà comunque un momento di festa nella città dei fiori, dove sono davvero tanti i turisti, sia negli alberghi che nelle seconde case.

Per sopperire al mancato spettacolo dei fuochi d’artificio ci penserà, parzialmente, il Casinò. E’ infatti previsto, come per il 20 agosto in occasione della riapertura, uno spettacolo di luci e musica di fronte alla casa da gioco, programmato per domani sera alle 22.30.