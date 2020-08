Tragedia a Bordighera, un uomo è morto investito da un treno, circolazione ferroviaria interrotta

Tragedia in serata a Bordighera dove un uomo italiano di circa 60 anni è morto investito da un treno nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Inutili i soccorsi, per l'uomo morto sul colpo, non c'è stato niente da fare.



Sul posto la polizia ferroviaria che sta ricostruendo l'accaduto. Sembrerebbe che si sia trattato di un gesto volontario. L'uomo è infatti stato visto avvicinarsi all'arrivo del treno, e giratosi di spalle si sarebbe fatto il segno della croce prima di gettarsi contro il Thello 57289 in arrivo.



La circolazione ferroviaria è stata interrotta per diversi minuti. A breve dovrebbe riprendere con i treni a passo d'uomo. Presenti anche i carabinieri, la polizia municipale e gli operai Fs.