alvoto – Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente): “La nostra è la politica del fare”

L’assessore regionale Marco Scajola, candidato nella lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’, è stato ospite della nuova puntata di #alvoto. Durante la trasmissione, condotta da Federico Marchi, si è parlato dell’incontro pubblico svolto a Sanremo alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, e degli interventi attuati in questi cinque anni a favore del territorio, dalla costa all’entroterra.

“Si tratta di interventi con cifre importanti per la provincia di Imperia – ha detto Scajola - Finanziamenti che non si sono mai visti su questo territorio. La nostra è la politica del fare, non di annunci, chiacchiere o proclami, noi ci presentiamo agli elettori dicendo quello che abbiamo concretamente fatto per la Liguria e per la provincia di Imperia. Il ponente è stato protagonista di questi cinque anni di Amministrazione a guida Giovanni Toti”.

Guarda l’intervista integrale: