Sabato prossimo su Tgr Liguria, in onda uno speciale anniversario sul ponte Morandi

Si chiamava Samuele, aveva appena 8 anni, ed è la più piccola vittima del crollo del ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto di due anni fa. Con Samuele su quel ponte c’erano anche anche i suoi genitori, insieme ad altre persone dirette in vacanza o al lavoro. Quarantatré vite spezzate alle 11.36.

La Tgr Liguria – direttore Alessandro Casarin, condirettore Roberto Pacchetti, caporedattore Luca Ponzi – ricorderà quella tragedia in uno Speciale nazionale in onda il 14 agosto alle 15.05 su Rai 3. In diretta della radura della memoria, che con i suoi 43 alberi vuole essere perenne ricordo di quella giornata, ci saranno le testimonianze dei parenti delle vittime, che proprio quella mattina parteciperanno insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla cerimonia d’inaugurazione. Lo Speciale – curato da Pierpatrizia Lava, condotto da Lucia Pescio e Oscar Puntel – farà anche il punto sull’inchiesta della magistratura, sul problema sicurezza, a partire dalle autostrade, dove un progetto capitanato dell’Enea prevede ora il monitoraggio di tutti i viadotti italiani e si andrà a Catanzaro per conoscere lo stato di salute dell’altro Morandi, il ponte gemello di quello crollato a Genova. Uno psichiatra aiuterà poi a capire le difficoltà – per chi resta coinvolto in simili drammi – a superare lo choc e tornare a una vita normale. Sono previsti anche collegamenti in diretta dal municipio di Genova, dove venerdì sarà posta una targa con i nomi delle 43 vittime.

Anche le due principali edizioni del tg regionale della Tgr Liguria – alle 14 e 19.35 – saranno realizzate fuori dal classico studio e andranno interamente in diretta dalla radura della memoria.