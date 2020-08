Sanremo: nel fine settimana, doppio appuntamento al Mondadori Bookstore con la scrittrice torinese Silvia Cavallo

Doppio appuntamento al Mondadori Bookstore di Sanremo con la scrittrice torinese Silvia Cavallo. Venerdì 14 e sabato 22 agosto l’autrice firmerà le copie dei due romanzi ‘Chiedimi se sono felice’ e ‘C’è il sole, fuori’.

‘Chiedimi se sono felice’, Bestseller Amazon a gennaio 2019, è un romanzo che spinge il lettore a fermarsi, riflettere e interrogarsi sulla propria felicità più autentica, da cui il titolo ‘Chiedimi se sono felice’. Anna ha circa trent’anni e una vita apparentemente perfetta: un matrimonio felice, una figlia appena nata, un lavoro appagante. Un equilibrio esemplare che un evento inaspettato sgretola come un castello di sabbia; solo il coraggio di fare scelte difficili e controcorrenti porterà a un finale del tutto inaspettato e ricco di emozioni.

‘C’è il sole, fuori’, pubblicato a dicembre 2019, narra la storia di Vera, una donna fragile ma determinata, una maestra appassionata che adora il suo lavoro e custodisce con cura ciò che rimane della sua famiglia.

Cinque anni dopo aver subito un trauma da cui non è mai completamente riemersa, in un’estate calda e burrascosa si trova ad affrontare il ricovero del padre, che rischia di perdere per sempre. Proprio questo drammatico evento, sullo sfondo di una Torino tanto affascinante quanto assolata, obbliga Vera ad affrontare le ombre che porta dentro e a rispondere alla domanda che per troppo tempo ha nascosto a se stessa: ‘Vuoi ricominciare a vivere?’.

L’autrice incontrerà i lettori dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.