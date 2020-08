Sanremo: giovedì prossimo le canzoni di Mia Martini alla Villa Ormond con l'Orchestra Sinfonica

‘Universo Mia’: giovedì prossimo nuovo appuntamento dedicato ai brani celebri della indimenticata Mia Martini appositamente arrangianti per il nostro organico orchestrale dal M° Roberto Molinelli che dirigerà il concerto con la presenza della vocalist Vanessa Chiappa.

I brani saranno eseguiti dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo alle 21.30 nel consueto appuntamento settimanale. L'ingresso al parco, come da disposizioni ministeriali in termini di sicurezza, verrà scaglionato a gruppi, a distanza di orari predefiniti e comunicati a tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione on line e che rientreranno nel numero massimo consentito.

I concerti sono tutti a ingresso totalmente gratuito, ma per i quali è obbligatoria la prenotazione on line attraverso il sito ufficiale dell'Orchestra.