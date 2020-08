Imperia: tra un mese in Calata Anselmi si torna indietro nel tempo con la terza edizione di MercatoRetrò

Manca un mese alla terza edizione di MercatoRetrò che si svolgerà in Calata Anselmi alla Marina di Porto Maurizio da venerdì 11 a domenica 13 settembre prossimi.

La banchina e tutta la città di Imperia torneranno indietro nel tempo per tre giorni la accogliendo appassionati e collezionisti amanti del vintage provenienti dal Nord Italia e dalla vicina Francia. 'MercatoRetrò' rimane un evento unico che vuole offrire uno scorcio sul passato, in mostra oggetti che hanno fatto parte della vita di ognuno di noi, oggetti desiderati o semplicemente che ricordano momenti vissuti.

In esposizione si potranno ammirare prestigiose auto e moto d’epoca, ricambi, accessori e gadgets. Presenti I Vigili del Fuoco che metteranno in mostra auto d’epoca provenienti dai vari distretti regionali. Intanto gli organizzatori stanno mettendo a punto una sfilata di auto d’epoca per venerdì sera, una esposizione di locandine d’epoca dei film che hanno fatto la storia e novità assoluta il 'Drive in'. Sabato sera come negli anni cinquanta in America il film si guarderà dalla propria auto.