Sanremo: campioni nuovamente non conformi a San Martino, rimane il divieto di balneazione alla spiaggia dell'Antenna

Brutte notizie per gli amanti della spiaggia dell’Antenna, il conosciuto stabilimento nella zona di San Martino a Sanremo, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi per il problema del divieto di balneazione in atto da luglio.

Purtroppo, infatti, anche le ultime analisi eseguite dall’Arpal hanno dato esito sfavorevole con i campioni che risultano attualmente non conformi. Entro 72 ore, condizioni meteo-marine permettendo, verrà effettuato il campione ‘suppletivo’ per verificare se l’inquinamento è di breve durata, o viceversa confermare la non conformità.

Alle 16.30 di oggi, purtroppo, la situazione rimane invariata con il divieto di balneazione che non muta per la spiaggia dell’Antenna, come tra l’altro avviene anche per tutto il litorale di San Bartolomeo al Mare.