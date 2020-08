Sanremo: è scattata ufficialmente questa sera la campagna elettorale di 'Cambiamo per Toti presidente' (Foto e Video)

Si è svolta questa sera, al ‘Bay Club’ di Sanremo, la presentazione provinciale di ‘Cambiamo’, la lista civica che sostiene la candidatura a Governatore di Giovanni Toti. Sono stati presentati i quattro candidati imperiesi: Chiara Cerri, Serena Burgo, Marco Scajola e Mauruzio Morabito.

Grande attesa per l’arrivo del Presidente Toti che ha così inquadrato la campagna elettorale imperiese: “Avviamo la campagna, che sarà fatta soprattutto di momenti per ricordare quanto fatto in questi 5 anni. Noi non facciamo promesse per il futuro ma abbiamo mantenuto quelle del passato e vogliamo continuare nei prossimi 5 per concretizzare quanto fatto”.

Ieri c’è stata l’ufficializzazione dell’accordo della lista formata da Forza Italia, Liguria Popolare e Polis: “Penso che tutti coloro che danno il loro contributo sono benvenuti, così come con Claudio Scajola con il quale ci hanno diviso alcune scelte, ma è certamente persona di riferimento nel centrodestra degli ultimi anni e sono lieto che faccia parte della squadra. Voglio però sottolineare che non dimenticherò mai chi mi ha sostenuto sin dal primo giorno”.

Siamo ancora in periodo Covid, come vede il futuro in proposito nella nostra regione: “Noi siamo molto attenti e non abbiamo mai abbassato la guardia, raccomandando prudenza. Mi auguro che tutti debbano utilizzare le cautele del caso e, la nostra è una regione che, pur avendo un grande viavai di persone, stiamo tenendo la situazione sotto controllo”.