Elezioni regionali: caccia, Chiappori "Grande Liguria ha già pronta la legge sulla revisione del Piano Faunistico"

"Basta pasticci sulla caccia e sull'ambiente". Questo quanto chiede il candidato alla presidenza di Regione Liguria, Giacomo Chiappori, rappresentante della lista 'Grande Liguria'.

"Con la sentenza n. 568 depositata oggi 7 agosto, il Tribunale Amministrativo Regionale, ha definitivamente annullato la delibera della Giunta Regionale della Liguria del 30 aprile scorso, con cui si disciplinava la stagione di caccia per tutto il territorio regionale per la stagione 2020/21.- aggiunge Chiappori - I giudici amministrativi hanno rilevato che la Liguria è sprovvista di un piano faunistico venatorio regionale, che sia stato interamente sottoposto a valutazione di incidenza ambientale per l’impatto sulle specie selvatiche oggetto di caccia; il vecchio piano faunistico, prorogato più volte, è infatti ormai inefficace".

"Grande Liguria ha già pronta la legge di indirizzo sulla revisione del Piano Faunistico che tenga conto anche dei rilievi del TAR e dia certezze al popolo dei cacciatori. - chiosa Chiappori - La caccia e la tutela dell'ambiente devono viaggiare insieme, senza creare contrapposizioni sciocche e anacronistiche".