Elezioni: 'tutti dentro' per Forza Italia, Liguria Popolare e Polis. Candidati Sappa e Bissolotti, Bistolfi in pole per un posto in giunta

E’ stata trovata la ‘quadra’ da Forza Italia, Liguria Popolare e Polis per le candidature alle prossime elezioni regionali. Dopo una serie di incontri, infatti, è stato deciso per il ‘tutti dentro’, con i due uomini che correranno nella nostra provincia saranno Luigi Sappa (Polis) e Antonio Bissolotti (Liguria Popolare) mentre per Filippo Bistolfi c’è pronto un ruolo da vice coordinatore regionale del partito e, secondo fonti ben informate, anche un ruolo da Assessore nella prossima Giunta.

A tutto questo si aggiungerebbe la candidatura della mamma di Filippo Bistolfi, Ada Cassini. Una soluzione che sarebbe stata accettata e che consente a tutti di essere ben presenti nella tornata elettorale, sotto il simbolo di Forza Italia e Liguria Popolare. Da verificare la candidatura in ‘ticket’ con Luigi Sappa per Ada Cassini, anche la decisione presa potrà cambiare interamente lo scenario elettorale.

Una soluzione trovata in extremis ma che accontenterà tutte le componenti della coalizione con una sorta di ‘tutti dentro’ per i tre candidati ed un Filippo Bistolfi in pole position per una carica da Assessore. In tutto questo traspare anche una netta risalita di Forza Italia nell’estremo ponente ligure, dopo risultati non eclatanti nelle ultime tornate elettorali.