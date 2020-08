Sanremo: ecco come saranno suddivisi gli spazi del Palafiori quando diventerà la ‘casa’ della Sinfonica (La planimetria)

Il Palafiori di corso Garibaldi sarà la nuova ‘casa’ dell’Orchestra Sinfonica. Dopo anni di parole e progetti, l’amministrazione Biancheri ha trovato la soluzione per dare continuità all’istituzione culturale cittadina. Un prestito da 1,4 milioni di euro per regolare i conti con l’Agenzia delle Entrate e una sede fissa (sia operativa che artistica) per mettere solide basi in ottica futura. Ma come saranno organizzati gli spazi all’interno del Palafiori?

Nei giorni scorsi gli uffici di Palazzo Bellevue hanno ufficializzato le linee di indirizzo della convenzione tra Comune e Orchestra Sinfonica sia per quanto riguarda il prestito che per gli spazi del Palafiori. Il documento era astato approvato all’unanimità in consiglio comunale, un passaggio cruciale per la vita politica, sociale e culturale di Sanremo.

All’interno del Palafiori la Sinfonica potrà trovare spazi sia per l’attività amministrativa che per gli spettacoli. In particolare la zona dedicata alle prove e alle esibizioni sarà quella del terzo piano, nell’attuale sala conferenze usata anche come sala stampa ‘Lucio Dalla’ durante la settimana del Festival di Sanremo. Da definire come verranno organizzate le varie aree quando il Palafiori sarà concesso alla Rai e a Casa Sanremo per la settimana della kermesse.

Intanto oggi pubblichiamo le planimetrie di come saranno suddivisi gli spazi del Palafiori da quando la Sinfonica sarà gestore dell’intero stabile, fatta eccezione per la sala ‘Melograno’.

Nella gallery le planimetrie dei livelli del Palafiori quando sarà la ‘casa’ dell’Orchestra Sinfonica.