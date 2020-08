Ventimiglia: foto con Salvini e "Qualche idea per il futuro", ritorno in Lega per i sanremesi Lupi e Del Sole?

Lui l’ha definita “Una rimpatriata tra amici, dopo anni in cui non ci si sentiva e vedeva. Tanti ricordi del passato e qualche idea per il futuro”. Ma la presenza di Marco Lupi, insieme a Nicolino Del Sole, al comizio di Matteo Salvini ieri a Ventimiglia non è passata inosservata.

L’ex esponente dell’allora Lega Nord, che è stato anche Assessore a Sanremo e che sembrava ai tempi un inamovibile del partito del carroccio, ieri si è anche messo ‘in posa’, insieme al leader leghista e con due pilastri liguri del partito, Flavio Di Muro ed Edoardo Rixi. Lupi aveva abbandonato la Lega e anche la politica, dopo una serie di mandati che lo hanno visto protagonista dell’amministrazione matuziana.

I cambiamenti nel partito, l’uscita di scena del ‘Senatur’ Umberto Bossi ed altri impegni lo hanno visto per tanti anni guardare da lontano la scena politica, locale e nazionale. Ora, insieme al fidato Nicolino Del Sole, sembra uscire allo scoperto manifestando il proprio consenso per Matteo Salvini e l’attuale Lega.

La dichiarazione “Tanti ricordi del passato” ma soprattutto “Qualche idea per il futuro” fanno trasparire da Marco Lupi la voglia di rituffarsi in politica. Non sappiamo se da subito, magari con una candidatura a sorpresa per le prossime regionali, oppure più tardi per tornare a cucirsi sul petto il marchio della Lega, che lo ha visto (ai tempi con l’aggiunta del ‘Nord’) tra i primi nel ponente ligure ad entrare nel partito.