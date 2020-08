Sanremo: sabato la 'Milano-Sanremo', attenzione al divieto di sosta in via Nino Bixio da venerdì mattina

E’ stata modificata l’Ordinanza che disciplina la circolazione stradale, in occasione della corsa ciclistica Milano-Sanremo di sabato prossimo.

A causa di un’errata interpretazione è stato previsto il divieto di sosta in via Nino Bixio lato mare (tratto di ponente) diversamente da quanto richiesto.

Per questo la Polizia Municipale conferma che il divieto di sosta in via Nino Bixio (lato mare), sarà attivo dalle 6 di venerdì mattina alle 21 di sabato, tra via Verdi e via Carli, per allestire le aree riservate a parcheggio auto di organizzazione e sponsor della manifestazione.