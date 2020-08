Sanremo: iniziato il trasferimento al Palafiori dei vari uffici dei Servizi Demografici

Entra nella fase finale il trasferimento dei Servizi Demografici di Sanremo presso la nuova sede del Palafiori. Ecco giorno per giorno le varie informaziomi per gli utenti:

- il giorno 6 agosto verranno trasferiti al Palafiori gli uffici in oggi collocati a Villa Zirio e conseguentemente il servizio di Polizia Mortuaria e gli uffici di Stato Civile per quel giorno non saranno operativi; i due servizi riapriranno il giorno seguente al Palafiori, ma si avvisa che potrebbero verificarsi disagi in quanto in contemporanea dovranno essere completati i lavori di trasferimento dell'ufficio anagrafe;

- il giorno 7 agosto verranno trasferiti al Palafiori gli uffici posti sopra il mercato annonario, servizio anagrafe ed elettorale. Per questo motivo in tale data i due servizi non saranno attivi;

- dal giorno lunedì 10 agosto saranno tutti i servizi demografici saranno operativi presso la nuova sede del Palafiori;

"E’ importante precisare - spiegano dal Comune - che cambierà anche la numerazione telefonica. Il nuovo recapito dei servizi demografici è 0184 580640.

L’Amministrazione comunale si scusa anticipatamente per i disagi che potranno esserci nei giorni in cui verranno ultimate le operazioni di trasloco, necessarie però per completare il trasferimento dei servizi demografici in una sede migliore per l’utenza e per il personale operante".