Elezioni regionali: in provincia Imperia Fratelli d'Italia dà il via alla campagna elettorale

Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, anche nella provincia Imperia dà il via alla campagna elettorale. Ecco i candidati che andranno alle elezioni regionali.

Questi i candidati:

- Gianni Berrino, Avvocato e assessore Regionale uscente

- Massimiliano Iacobucci, bancario

- Veronica Russo, impiegata

- Sara Serafini, docente.

Due uomini e due donne in rappresentanza di tutto il territorio. La scelta dei nomi è stata presa con il coordinatore Regionale Matteo Rosso, in occasione della visita a Genova dell'On. Francesco Lollobrigida capogruppo Fdi alla Camera e il Responsabile delle Elezioni in Provincia di Imperia Paolo Strescino di concerto con il portavoce Cravero.

"Sarà una campagna elettorale molto diversa da quelle del passato nelle modalità e anche nei tempi; cercheremo in ogni caso di far crescere il partito, attraverso il simbolo e il nome di Giorgia Meloni, ma anche con il contributo fattivo dell'impegno dei candidati che sono espressione diretta del nostro variegato territorio provinciale" dice Paolo Strescino.

Dopo le recenti nuove nomine di tutto il Direttivo Provinciale, ci presentiamo alla prima importante scadenza elettorale dopo le Politiche del 2018, a sostegno del Governatore uscente e di tutta la coalizione di Centro Destra, dopo cinque anni di Buon Governo.

Dopo i banchetti a Sanremo e Ventimiglia, previsti in questo fine settimana, ne saranno organizzati a breve altri nel resto della Provincia.