Ventimiglia: con la rassegna 'Non Solo Spiaggia', cultura e intrattenimento a Grimaldi Superiore

Nel quadro degli appuntamenti estivi (15a edizione) presso la Società Operaia di Mutuo soccorso di Grimaldi Superiore, un buon pubblico di partecipanti ha seguito con particolare attenzione, nel tardo pomeriggiodi sabato 1° agosto, la presentazione del libro di Pinar Selek, nata a Istanbul nel 1971, intitolato "Le formiche festanti" (Fandango edizioni) con la "regia" del prof. Enzo Barnabà, la lettura di alcuni brani del libro da parte della signora Giovanna Maisano e i gustosi intermezzi musicali all'arpa di Claudia Lorenzi. L'autrice ha raccontato, fra l'altro, come iniziò a scrivere in giovane età totalizzando poi una produzione di 12 libri in lingua turca di cui 8 tradotti in francese e 5 in italiano. Stimolata anche dalle domande dei presenti l'autrice ha ricordato come un po' tutti siamo delle formiche laboriose e "invisibili". Per dirla con Alessandro Manzoni "vasi di coccio" accanto a "vasi di ferro" (multinazionali, mafie, organismi governativi diversi...).



(foto E.Raneri).