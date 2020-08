San Bartolomeo al Mare: Estate Diffusa, ultima serata con Riccardo Ghigliazza che ospita la Premiata Banda

Oggi a San Bartolomeo, ultima serata di Estate Diffusa, con Riccardo Ghigliazza che ospita la Premiata Banda, gruppo locale che propone un sound unico su cover di brani molto conosciuti, arrangiati in chiave folk e gipsy. La Premiata Banda punta soprattutto al coinvolgimento del pubblico, associando le note di canzoni famose e conosciute al calore dei ritmi folk.

Va quindi in archivio - nonostante l'ampio consenso riscosso - l'esperimento di animazione musicale alternativo all'evento tradizionale, che ha tenuto banco in questa strana estate a San Bartolomeo al Mare. Per agosto, la scelta dell'Amministrazione comunale è stata quella di limitare il numero di eventi e di ridurre ulteriormente le occasioni di possibili assembramenti, andando incontro alle ultime decisioni del Governo, finalizzate ad una maggiore cautela. Il programma sarà sicuramente meno "diffuso", ma sicuramente molto interessante. Verrà presentato domani.