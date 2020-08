Coronavirus: dopo la crescita di ieri tornano a calare i positivi sia in Liguria (-11) che in provincia di Imperia (-4)

Dopo la risalita di ieri torna a calare il numero dei casi positivi nella nostra regione (-11), esclusi i guariti con due test negativi e i deceduti, fissandosi a quota 1.146. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono 10.236 (+6). Sono arrivati a 192.061 i tamponi eseguiti, 1.312 in più di ieri.

I casi positivi individuati da test di screening sono 1.301 (stesso numero di ieri), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.935 (+6). Per quanto riguarda la provincia di Imperia, è in diminuzione il numero dei positivi, 68 (-4 rispetto a ieri) con 7 ospedalizzati (gli stessi di ieri). I pazienti in sorveglianza attiva oggi sono a quota 16 (+3 rispetto a ieri).

I casi per provincia di residenza

Imperia 68 (-4)

Savona 140 (+2)

La Spezia 28 (+1)

Genova 756 (-7)

Residenti fuori regione/estero 51

Altro/in fase di verifica 103

Ospedalizzati 20 (+1) nessuno in terapia intensiva

Asl 1 - 7 (-)

Asl 2 - 4 (-)

Policlinico San Martino -1 (-)

Ospedale Galliera - 1 (+1)

Asl 3 - 3 (-)

Asl 4 - 2 (-)

Asl 5 - 2 (-)

Isolamento domiciliare 194 (+13). Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.506 (+7). Deceduti 1.567 (-)

Sorveglianza attiva

Asl 1 - 16 (+3)

Asl 2 – 190 (-20)

Asl 3 - 212 (-10)

Asl 4 - 73 (-9)

Asl 5 - 100 (-9)

Cluster di Savona: Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi. I 6 nuovi casi positivi di oggi si riferiscono: 2 alla Asl 2 Savonese, uno alla Asl 5 Spezzina e 3 alla Asl 3 Genovese non riferibili a cluster particolari.