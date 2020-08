Giacomo Chiappori candidato a Governatore: "Pronto ad intercettare chi si è chiesto se e chi andare a votare" (Video)

“Ho preferito fare un video per presentare la mia candidatura, in modo da evitare inconvenienti in un momento particolare ed intromettermi in un ‘ragionamento’ regionale”.

Lo ha detto Giacomo Chiappori, Sindaco di Diano Marina, a poche ore dall’annuncio in cui ha confermato di volersi candidare alla carica di Presidente della Regione. Poche parole, quelle del primo cittadino dianese, che ha praticamente rimandato tutto alla mattinata di martedì quando, a Genova, presenterà ufficialmente la sua candidatura.

Il tutto mentre dalla Lega, partito storico di Chiappori, in molti si augurano che possa ritirare la candidatura. Sicuramente la presenza del Sindaco dianese, molto conosciuto e stimato, potrebbe portare ad una spaccatura all'interno del carroccio, ed una frammentazione del voto nel centrodestra.

“Martedì – ha terminato Chiappori - abbozzerò già il programma quale, in alcune parti, ci sono delle leggi da presentare. Sono pronto ad intercettare quella gente che si è chiesta se e chi andare a votare. C’è anche Chiappori da votare”.