Ventimiglia: pratica Dimar, il Partito Democratico accusa la Lega "Succubi del sindaco, sono incoerenti"

"Nessuna risposta dai consiglieri della Lega per spiegare il loro cambiamento di opinione in merito alla pratica Dimar. Settimane di polemiche col Sindaco sono solo servite a dimostrare la fragilità di questo gruppo consigliare, piegato al volere del sindaco Scullino".

Questa l'analisi della segreteria del PD di Ventimiglia, in merito al polemiche che hanno tenuto banco nei giorni scorsi nella città di confine. "Accusati di aver scaricato e tradito le aspettative dei commercianti, adesso sono muti. La risposta del vice sindaco Bertolucci, e anche responsabile territoriale della Lega, non convince, anzi risulta una vera e propria giustificazione per aver subito una scelta altrui".

"Eppure, prima, la Lega aveva chiesto il ritiro della pratica ma poi ha puntualmente votato a favore di 8000mq di commercio al dettaglio a Bevera. Ci chiediamo cosa sia successo nel frattempo per far cambiare idea ai consiglieri: hanno a che fare, forse, le tempistiche con cui è stato silurato il segretario cittadino Spinosi, unica voce fuori dal coro proprio su questa pratica? Purtroppo anche lui è tornato sui suoi passi per la dichiarata 'disciplina di partito'. In sostanza, la Lega di Ventimiglia dimostra di essere definitivamente succube del sindaco, priva di capacità di elaborare un proprio progetto di città, totalmente incoerente" - accusano dal Partito Democratico.