Chiara Cerri a ‘2 ciapetti con Federico’: “La mia campagna elettorale punterà su turismo, infrastrutture e valorizzazione delle eccellenze”

"La mia campagna elettorale si baserà su alcuni temi precisi: turismo, infrastrutture, sanità, sociale e valorizzazione delle eccellenze del territorio”. A parlare è Chiara Cerri, vicesindaco di Taggia, candidata alle prossime elezioni regionali per la lista “Cambiamo con Toti Presidente”. Intervenuta a ‘2 ciapetti con Federico’ ha raccontato come sia nata la sua candidatura ed ha illustrato quelle che reputa le priorità per il territorio.

“In questi anni l’Amministrazione regionale guidata dal presidente Giovanni Toti è stata molto vicina alla nostra amministrazione – ha detto – La sintonia c’è stata fin da subito. Sono stati anni di conoscenza e vicinanza, in particolare con l’assessore Marco Scajola che è stato molto presente sul territorio. In questi giorni il presidente Toti ha chiamato il sindaco, Mario Conio, chiedendo il mio impegno ad affiancarlo ed io ho accettato di buon grado. Il mio gruppo mi ha subito sostenuta con grande entusiasmo, vedendo in questa candidatura un’opportunità per il territorio. Sapere poi di essere messa in coppia con Marco Scajola, che ha fatto tante battaglie con noi a partire da quella per i balneari, mi ha fatto ancora più piacere (con la nuova legge si potrà votare un uomo ed una donna n.d.a.). Io in maggioranza a Taggia nasco come lista civica, ho quindi accettato subito anche per il fatto che la richiesta sia giunta da un gruppo civico. Mi piace che anche in Regione si arrivi ad un modello vicino al cittadino”.

Per quel che riguarda i programmi: “Noi puntiamo tantissimo sul turismo, che vede purtroppo una stagione danneggiata dal Covid, e sulle infrastrutture – ha aggiunto Chiara Cerri - Importante sarà la valorizzazione delle eccellenze del territorio, per portare sempre più all’esterno il nostro marchio. Senza dimenticare poi la sanità, altro tema tornato alla ribalta in questo momento, ed il sociale dove abbiamo purtroppo visto come bastino due mesi senza stipendio per mettere in difficoltà tante persone, questo fa riflettere”.

Guarda l’intervista integrale:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it