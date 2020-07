Imperia: avvio dei nuovi servizi di raccolta rifiuti, attivazione delle isole ecologiche per i non residenti

L’associazione temporanea di imprese ‘De Vizia-Urbaser’, nell’ambito dell’appalto di servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana con la città di Imperia conferma che, dal 2 agosto prossimo sarà possibile conferire, da parte delle utenze domestiche non residenti titolari di seconde case impossibilitate ad usufruire del servizio di raccolta domiciliare, nelle due isole ecologiche presidiate collocate nei parcheggi di Via Pindemonte e Via Littardi.

Queste le fasce orarie: domenica dalle 16 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 13. I rifiuti dovranno essere conferiti separati in appositi sacchetti dedicati:

- Secco indifferenziato: sacco semitrasparente

- Plastica e metallo: sacco semitrasparente

- Imballaggi in vetro: sfuso

- Umido: sacco biodegradabile

- Carta e cartone: sacchetto di carta

L’utenza dovrà comunicare all’addetto le generalità del soggetto iscritto alla Tari dell’immobile da cui provengono i rifiuti conferiti, per le opportune verifiche da parte degli enti preposti.