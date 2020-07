Cambio del percorso della Milano-Sanremo, Marcenaro (Liguria popolare): "Occasione persa per valorizzare il nostro territorio e tutta la Liguria"

"Da qualunque punto di vista la si voglia vedere, il mancato passaggio della classicissima del ciclismo mondiale Milano-Sanremo nella Provincia di Savona è un'occasione persa per valorizzare il nostro territorio e tutta la Liguria - dichiara il responsabile della provincia di Savona di Liguria Popolare Matteo Marcenaro - Infatti avrebbe potuto essere un'occasione per far capire che la Liguria non è irraggiungibile, un'occasione per far parlare le immagini delle nostre località turistiche in pieno fermento dopo la tragedia del Covid, poteva essere un’occasione che invece non ci sarà".