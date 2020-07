Sanremo: installati raccoglitori per mozziconi di sigaretta, il plauso del 'Consolato del Mare' all'Amministrazione Comunale

Il 'Consolato del Mare' di Sanremo, che fa parte della 'Famija Sanremasca', ringrazia il Sindaco Alberto Biancheri, l'assessore all'Ambiente, Dott.ssa Lucia Artusi e l'Amaie "per aver ben interpretato le esigenze di pulizia e raccolta dei mozziconi di sigaretta che invadono le aree verdi di Piazzale Vesco provviste di panche pubbliche adatte a momenti di relax".



"Tre nuovi raccoglitori dovrebbero ridurre in modo considerevole l'abbandono dei mozziconi a terra, o, peggio ancora, in mare direttamente. Il nostro Consolato, che tra i suoi compiti annovera la pulizia delle acque costiere e portuali, ha ultimamente proceduto ad una 'pesca straordinaria' di: una sedia di plastica, un carrello in plastica e un grande tronco 'ceppo' in legno, pericoloso alla navigazione. Inoltre preannuncia una operazione di riordino delle aree portuali a terra per la quale chiederemo la collaborazione alla Associazione 'I Deplasticati', sempre disponibili".