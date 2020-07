Verso Rock in the Casbah e Bravo Jazz 2020: riascolta l'intervista a Larry Camarda e Simone Parisi su Radio Onda Ligure (Audio)

Il 2020 è un anno a dir particolare per il mondo degli eventi e per la musica live. Rock in the Casbah e Bravo Jazz, eventi cardine per l'estate sanremese, non fanno eccezione e per quest'anno dovranno rinunciare alla loro location naturale: l'anfiteatro San Costanzo nel cuore della città vecchia. L'appuntamento è quindi fissato per venerdì e sabato sera a villa Ormond per una due giorni di musica di grande qualità.

Questo pomeriggio Larry Camarda, 'papà' della manifestazione, e Simone Parisi, storico speaker e dj di San Costanzo, sono intervenuti ai microfoni di Radio Onda Ligure, intervistati da Maurilio Giordana, per presentare le due manifestazioni e fare il punto in un periodo non certo facile per il mondo della musica.

L'intervista

Si parte venerdì 31 luglio con Rock in the Casbah che ospiterà sul palco di Villa Ormond Beatrice Antolini, cantautrice con all’attivo sei album, polistrumentista e turnista di Vasco Rossi, direttrice d’orchestra per Achille Lauro al 70° Festival di Sanremo.

Sabato 1 agosto, sempre a Villa Ormond, sarà il momento della settima edizione di Bravo Jazz. Ad aprire la serata sarà il Fabio Giachino trio, seguito da Miki & the Red Rockets feat. Filippo Cuomo Ulloa.

Nel rispetto delle normative vigenti le serate (sempre a ingresso gratuito) avranno un numero di spettatori limitato e sarà obbligatoria la prenotazione su www.sanremo2020.eventbrite.it

Per informazioni: sanremo2020@nidodiragno.it | WhatsApp 3938753637 (lun-ven 9-13 / 15-18.30).