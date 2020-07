San Bartolomeo al Mare: Estate Diffusa, oggi DjSet con Radio GRock e poi Blucobalto, dieci anni di Negramaro

Oggi a Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, dopo il DjSet di Radio GRock , Riccardo Ghigliazza ospita Blucobalto , band imperiese con esperienza decennale nell’interpretazione dei pezzi dei Negramaro. Per il 2020 la band ha proposto una nuova scaletta, comprendente anche spazi musicali "fuori Negramaro", con il nuovo singolo "Ostacoli di Zucchero". Descriveranno la loro passione raccontando la loro storia, i progetti e le ispirazioni, con qualche nota in acustica.

Domani, invece, è nuovamente l'ora di Paolo Bianco, Mister Karaoke, oltre 27 anni di carriera nelle piazze, nei locali, nei teatri, non solo della Riviera, ma anche a Torino, Cuneo, Genova, Milano, Bologna. Il cantante e presentatore ligure farà cantare a turisti e residenti in tutta sicurezza: termometro per prendere la temperatura corporea e microfoni disinfettati prima e dopo l'uso come prevede la legge, con distanziamenti sempre garantiti. Il divertimento è assicurato proprio per le incursioni dello showman e del chitarrista Simone Molardi che spesso affianca e accompagna i "cantanti".